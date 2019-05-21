21.05.2019 10:29

Аварийный ремонт канализации: Движение по проспекту Гагарина ограничено до вечера

Движение транспорта по проспекту Гагарина будет временно ограничено.



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По данным городской диспетчерской службе, в связи с проведением аварийного ремонта сети ливневой канализации в районе дома №13 по проспекту Гагарина с 8:30 до 20:00 21 мая ограничено движение транспортных средств на указанном участке. Пропуск транспортных средств организовано по свободной от выполнения работ полосе.

Кроме того, запрещено движение троллейбусов по проспекту Гагарина и площади Героев Небесной Сотни на участке от улицы Вернадского до проспекта Московского.