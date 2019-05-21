21.05.2019 12:56

В районе Литмузея в среду перекроют движение

Коммунальщики будут кронировать деревья.



// Facebook

С 8:00 до 15:00 22 мая запрещается движение транспортных средств по ул. Багалия, сообщили в Городской диспетчерской службе..

Запрет связан с необходимостью проведения работ по кронированию и обрезке аварийных деревьев по ул. Багалия:



Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.