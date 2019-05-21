В районе Литмузея в среду перекроют движение

Коммунальщики будут кронировать деревья.
С 8:00 до 15:00 22 мая запрещается движение транспортных средств по ул. Багалия, сообщили в Городской диспетчерской службе..
Запрет связан с необходимостью проведения работ по кронированию и обрезке аварийных деревьев по ул. Багалия:
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.
День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план или написать пылкое любовное признание.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
влажн.:
давл.:
ветер: