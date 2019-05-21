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21.05.2019  12:56   

В районе Литмузея в среду перекроют движение

Коммунальщики будут кронировать деревья.


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С 8:00 до 15:00 22 мая запрещается движение транспортных средств по ул. Багалия, сообщили в Городской диспетчерской службе..

Запрет связан с  необходимостью проведения работ по кронированию и обрезке аварийных деревьев по ул. Багалия:

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.

Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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