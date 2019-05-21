Из Харькова к морю назначены летние поезда

На летний период «Укрзалізниця» запустила пять поездов из Харькова в курортные города.
Поезда будут курсировать из Харькова в Одессу, Бердянск, Геническ и Новоалексеевку в соответствии с расписанием движения:
№ 271/272 Харьков - Одесса, с 19 июня по 21 сентября через день
№ 212/211 Новоалексеевка - Харьков, с 14 июня по 1 сентября ежедневно
№ 261/262 Харьков - Бердянск, с 7 июня по 7 сентября ежедневно
№ 63/263/264 Харьков, Киев - Одесса, с 14 июня по 2 сентября ежедневно
№729 / 730 (Интерсити) Харьков - Геническ, с 13 июня по 1 сентября ежедневно, кроме вторника
Также «Укрзалізниця» разрабатывает назначения других дополнительных поездов в популярных направлениях и дополнительных рейсов отдельных поездов.
День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план или написать пылкое любовное признание.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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