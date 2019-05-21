21.05.2019 16:38

Из Харькова к морю назначены летние поезда

На летний период «Укрзалізниця» запустила пять поездов из Харькова в курортные города.



Харків Times

Поезда будут курсировать из Харькова в Одессу, Бердянск, Геническ и Новоалексеевку в соответствии с расписанием движения:



№ 271/272 Харьков - Одесса, с 19 июня по 21 сентября через день

№ 212/211 Новоалексеевка - Харьков, с 14 июня по 1 сентября ежедневно

№ 261/262 Харьков - Бердянск, с 7 июня по 7 сентября ежедневно

№ 63/263/264 Харьков, Киев - Одесса, с 14 июня по 2 сентября ежедневно

№729 / 730 (Интерсити) Харьков - Геническ, с 13 июня по 1 сентября ежедневно, кроме вторника



Также «Укрзалізниця» разрабатывает назначения других дополнительных поездов в популярных направлениях и дополнительных рейсов отдельных поездов.