22.05.2019 10:19

Часть улиц перекроют, а метрополитен будет работать дольше

В Харькове сегодня, 22 мая, продолжат работу метрополитена и городского наземного электрического транспорта.



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ФК Шахтер, который досрочно стал чемпионом Украины, завоевав свой 34-й трофей стал самым титулованным клубом в истории независимой Украины - пригласил фанатов на празднование своей победы, которое состоится 22 мая на стадионе Металлист в Харькове.

22 мая на стадионе Металлист сразу после финального свистка в матче состоится церемония награждения « горняков » золотыми медалями и праздничный концерт, на котором выступят украинские поп-звезды.