Часть улиц перекроют, а метрополитен будет работать дольше

В Харькове сегодня, 22 мая, продолжат работу метрополитена и городского наземного электрического транспорта.
ФК Шахтер, который досрочно стал чемпионом Украины, завоевав свой 34-й трофей стал самым титулованным клубом в истории независимой Украины - пригласил фанатов на празднование своей победы, которое состоится 22 мая на стадионе Металлист в Харькове.
22 мая на стадионе Металлист сразу после финального свистка в матче состоится церемония награждения «горняков» золотыми медалями и праздничный концерт, на котором выступят украинские поп-звезды.
В связи с проведением футбольного матча и концерта на стадионе КП ОСК «Металлист» между командами ФК «Шахтер» и ФК «Динамо» :
1. С 16.30 часов 22 мая до 00.30 часов 23 мая 2019 года запрещается движение транспортных средств по ул. Власовском, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской на участке от ул. Молочной до ул. Полевой (кроме трамваев с 16.30 до 19.00 и с 19.30 до 24.00 часов).
2. На период проведения массового мероприятия организуется движение автобусных маршрутов общего пользования следующим образом:
2.1. Меняется конечная остановка автобусных маршрутов №68е и 232 «ст. метро «Метростроителей» и будет осуществляться высадка и посадка пассажиров на остановке «ст. метро «Проспект Гагарина».
2.2. Сокращается путь следования и меняется конечная остановка автобусного маршрута №260 следующим образом:
- ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева »(отстой и разворотный круг по ул. Нехаенко возле железнодорожной станции« Балашовка ») и будет осуществляться высадка и посадка пассажиров на остановке« ст. м. «Завод им. Малышева ».
2.3. Изменяется путь следования следующих автобусных маршрутов и будет осуществляться объезд:
автобусный маршрут №244:
- ул. Московский - ул. Полевая и далее по маршруту;
автобусный маршрут №251:
- ул. Московский - ул. Богдана Хмельницкого - площадь Защитников Украины - ул. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская и далее по маршруту.
3. Продолжается работа городского наземного электрического транспортудо 01.00 часов 23 мая 2019 по основным направлениям от станций метрополитена.
С 16.30 до 19.00 22 мая 2019 ограничивается скорость движения трамваев до 5 км / ч по ул. Плехановской на участке от ул. Державинской до ул. Молочной.
С 19.00 до 19.30 часов 22 мая 2019 и с 24.00 часов 22 травнядо 00.30 часов 23 мая 2019 запрещается движение трамваев по ул. Плехановской от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии и организуется движение трамваев следующим образом:
трамвайный маршрут №5:
- ЖК «ул. Одесская »- ул. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - ул. Героев Сталинграда - ЖК «ул. Одесская »;
трамвайный маршрут №6:
- ЖК «602 м / р» - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - ул. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - парк «Машиностроителей» - ул. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - ЖК «602м / р».
трамвайный маршрут №27:
- ЖК «Салтовский» - ул. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - ул. Московский - площадь Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдбергивська - ул. Москалевской - ЖК «Новожаново»;
в обратном направлении:
- ЖК «Новожаново» - ул. Москалевской - ул. Гольдбергивська - ул. Молочная - площадь Защитников Украины - ул. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Тракторостроителей - ЖК «Салтовский».
4. Продолжается работа метрополитена 22 мая 2019 в 01.00 часов 23 мая 2019 года.
Попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут испортить настроние. Лучше с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Облачно с прояснениями. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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давл.:
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