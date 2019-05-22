22.05.2019 16:43

В Харькове снова утвердили тарифы на проезд в электротранспорте

Исполнительный комитет Харьковского городского совета переутвердил тарифы на проезд в метро, ​​трамваях и троллейбусах.



// facebook

соответствующее решение члены исполкома приняли сегодня на очередном заседании.

Необходимость утверждения тарифов на уровне 6 грн в трамваях, троллейбусах и 8 грн в метро, ​​взимаются и сейчас, объясняется тем, что проекты «приобрели характер регуляторного акта и прошли всю соответствующую процедуру», сказал заместитель городского головы Михаил Фатеев.

«В решении, принималось, не было определенного круга лиц ... В этом решении не шла о субъектах хозяйствования, в том решении, что сегодня предлагается, предлагается установить тариф для юридических лиц, то есть субъектов хозяйствования, у которых неопределенное ... Таким образом решение приобрело признаки регуляторного акта », - сказал Фатеев.

По словам чиновника, в течение месяца в горсовет поступило 12 замечаний, на каждое из них направлено ответ.