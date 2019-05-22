В Харькове снова утвердили тарифы на проезд в электротранспорте

Исполнительный комитет Харьковского городского совета переутвердил тарифы на проезд в метро, трамваях и троллейбусах.
соответствующее решение члены исполкома приняли сегодня на очередном заседании.
Необходимость утверждения тарифов на уровне 6 грн в трамваях, троллейбусах и 8 грн в метро, взимаются и сейчас, объясняется тем, что проекты «приобрели характер регуляторного акта и прошли всю соответствующую процедуру», сказал заместитель городского головы Михаил Фатеев.
«В решении, принималось, не было определенного круга лиц ... В этом решении не шла о субъектах хозяйствования, в том решении, что сегодня предлагается, предлагается установить тариф для юридических лиц, то есть субъектов хозяйствования, у которых неопределенное ... Таким образом решение приобрело признаки регуляторного акта », - сказал Фатеев.
По словам чиновника, в течение месяца в горсовет поступило 12 замечаний, на каждое из них направлено ответ.
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Весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время, местами грозы.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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