23.05.2019 09:19

В Харькове введут новые автобусные маршруты

Решение о внесении изменений в сеть городских автобусных маршрутов было принято 22 мая, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, после обращения общественной организации «Объединение лиц с инвалидностью «Основа» решением исполкома введен новый автобусный маршрут №53э «Аэропорт – пл. Героев Небесной Сотни – Аэропорт» с путем следования: Аэропорт - ул. Аэрофлотская - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Маломясницкая – пр. Гагарина – пл. Героев Небесной Сотни – пр. Московский - Гимназическая набережная - ул. Вернадского - пр. Гагарина - ул. Аэрофлотская – Аэропорт.



После обращений жителей ЖК «Ньютон» и пос. Федорцы появится новый автобусный маршрут №27э «Ст.м. «Дворец спорта» - ул. Федорцовская (пос. Федорцы)» с путем следования: ст.м. «Дворец спорта» - пр. Петра Григоренко - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау – ул. Ньютона – ул. Федорцовская (пос. Федорцы).



В связи с завершением реконструкции части пр. Московского автобус №49э изменит путь следования, на участке от ул. Энергетической до ул. Морозова, следующим образом: - пр. Московский – ул. Морозова и далее по маршруту (в прямом и обратном направлениях).



Кроме того, продлен маршрут автобуса №282э, который теперь будет курсировать до разворотного круга трамвая. Его новый маршрут: пр. Победы (круг трамвая) – пр. Победы - пр. Людвига Свободы - пр. Науки - ул. Новгородская - ул. Клочковская - Ново-Ивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - ул. Петра Болбочана – Григоровское шоссе - ул. Дудинской - ул. Полтавский Шлях - ст.м. «Холодная гора» (в обратном направлении: - ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту).