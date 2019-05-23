На улице Ярославской движение транспорта закрыто еще на две недели

Движение транспорта по ул. Ярославской, на участке от ул. Конторской до ул. Полтавский Шлях, запрещено до 8 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков выполнения капитального ремонта проезжей части ул. Ярославской. Ранее движение планировалось открыть 25 мая.
Объезд закрытого участка необходимо осуществлять по прилегающим улицам. Проезд спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, разрешен.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Весь день будет облачным. Мелкий дождь будет идти все время, местами грозы.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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давл.:
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