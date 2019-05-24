24.05.2019 16:49

Внимание! В понедельник 16-й трамвай не выйдет, а 27-й - пойдет по другому маршруту

На день будет запрещено движение трамваев по улице Академика Павлова от Салтовского перулка до улицы Героев Труда.



//city.kharkov.ua

Движение трамваев по ул. Академика Павлова, на участке от пер. Салтовского до ул. Героев Труда, будет запрещено с 9:00 до 22:00 27 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с обустройством трамвайного переезда на этом участке.

На время работ трамваи №16, 16А курсировать не будут.

Трамвай №27 будет ездить по такому маршруту:

- Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»;

в обратном направлении: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.