Главная Новости Дороги и транспорт Внимание! В понедельник 16-й трамвай не выйдет, а 27-й - пойдет по другому маршруту
24.05.2019  16:49   

Внимание! В понедельник 16-й трамвай не выйдет, а 27-й - пойдет по другому маршруту

На день будет запрещено движение трамваев по улице Академика Павлова от Салтовского перулка до улицы Героев Труда.


//city.kharkov.ua
Движение трамваев по ул. Академика Павлова, на участке от пер. Салтовского до ул. Героев Труда, будет запрещено с 9:00 до 22:00 27 мая.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с обустройством трамвайного переезда на этом участке.
 
На время работ трамваи №16, 16А курсировать не будут. 
 
Трамвай №27 будет ездить по такому маршруту: 
- Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»;
 
в обратном направлении: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет движение, академика павлова, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Награда нашла героя. Афганца, спасшего 60 жизней, наградили часами и телевизором. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 