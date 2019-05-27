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27.05.2019  09:48   

Площадь Свободы перекроют для подготовки к детскому празднику

Движение транспорта будет ограничено шесть дней.


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С 9: 28 мая до 8: 3 июня будет ограничено движение транспорта по площади Свободы, на участке от улицы Сумской до улицы Тринклера. Пропуск траспорта будет производиться вдоль гостиницы «Харьков».

В этот период на площади пройдет подготовка и проведение акции к Международному дню защиты детей «Мы – дети, мы – Вселенная», сообщили в Городской диспетчерской службе.

Также с 28 мая по 3 июня приостанавливается работа площадки для парковки на площади Свободы от улицы Тринклера до улицы Сумской.

Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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