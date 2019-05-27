27.05.2019 10:53

Из Харькова в Барселону открыли прямой авиарейс

С 25 мая в Харьковском аэропорту открыт рейс Харьков – Барселона.



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Рейсы будет выполнять международный лоукост-авиаперевозчик SkyUp Airlines, сообщили в пресс-службе аэропорта.



Они будут осуществляться на регулярной основе – дважды в неделю, по средам и субботам. Стоимость билетов в одну сторону – от 2 909 гривен.



Этим летом аэропорт Харькова в партнерстве с авиакомпанией запускает несколько новых направлений. Наряду с рейсами в Барселону, в ближайшие месяцы Харьков будет соединен регулярными рейсами с пятью городами: со 2 июня – с Одессой и Римини (Италия), с 4 июня – с Кутаиси (Грузия), с 6 июня – с Ларнакой (Кипр), с 11 июня – с Парижем (Франция).



Также в летний период SkyUp Airlines будет выполнять чартерные рейсы из Харькова на популярных туристических направлениях – Шарм-Эль-Шейх (Египет), Тиват (Черногория), Монастир (Тунис) и Анталия (Турция).