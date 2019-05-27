Трамвай №26 временно будет курсировать по другому маршруту

Движение трамваев по ул. Матюшенко, Журавлевскому спуску и ул. Веснина, от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой, будет запрещено с 9:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00 28-31 мая и 2-3 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей на ул. Матюшенко.
В это время трамвай №26 будет курсировать так: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк.
Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты. Позаботьтесь о своем здоровье, вредные привычки могут оказывать на ваш организм максимально сильное воздействие.
Появившиеся на небе утром облака продержатся в Харькове почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
27 мая 1969 года создана группа «Машина времени».
влажн.:
давл.:
ветер: