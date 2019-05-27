27.05.2019 12:16

Трамвай №26 временно будет курсировать по другому маршруту

Движение трамваев по ул. Матюшенко, Журавлевскому спуску и ул. Веснина, от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой, будет запрещено с 9:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00 28-31 мая и 2-3 июня.



//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей на ул. Матюшенко.

В это время трамвай №26 будет курсировать так: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк.