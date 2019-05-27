27.05.2019 15:40

На Московском проспекте переносится остановка общественного транспорта

Троллейбусная и автобусная остановки, расположенные на пр. Московском в районе перекрестка с ул. 12 Апреля, перенесены.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского на перекрестке с ул. 12 Апреля.



На период проведения работ остановка троллейбуса «ул. 12 Апреля» перенесена по пр. Московскому в направлении ст. м. «Индустриальная» на разворотный круг троллейбуса, который расположен на перекрестке пр. Московского с ул. 12 Апреля.



Также автобусная остановка по пр. Московскому перенесена на 60 м вперед в направлении ст. м. «Индустриальная».