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27.05.2019  15:40   

На Московском проспекте переносится остановка общественного транспорта

Троллейбусная и автобусная остановки, расположенные на пр. Московском в районе перекрестка с ул. 12 Апреля, перенесены.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского на перекрестке с ул. 12 Апреля.

На период проведения работ остановка троллейбуса «ул. 12 Апреля» перенесена по пр. Московскому в направлении ст. м. «Индустриальная» на разворотный круг троллейбуса, который расположен на перекрестке пр. Московского с ул. 12 Апреля.

Также автобусная остановка по пр. Московскому перенесена на 60 м вперед в направлении ст. м. «Индустриальная».

Источник:   ХГС
 Тэги:  остановка, транспорт, харьков, департамент, перенос
 
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