На Московском проспекте переносится остановка общественного транспорта

Троллейбусная и автобусная остановки, расположенные на пр. Московском в районе перекрестка с ул. 12 Апреля, перенесены.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского на перекрестке с ул. 12 Апреля.
На период проведения работ остановка троллейбуса «ул. 12 Апреля» перенесена по пр. Московскому в направлении ст. м. «Индустриальная» на разворотный круг троллейбуса, который расположен на перекрестке пр. Московского с ул. 12 Апреля.
Также автобусная остановка по пр. Московскому перенесена на 60 м вперед в направлении ст. м. «Индустриальная».
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