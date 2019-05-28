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28.05.2019  10:58   

Трамваи по Клочковской временно перестанут ходить

Движение трамваев по пр. Победы и ул. Клочковской, на участке от разворотного круга «Малая Даниловка» до ул. Новгородской, будет запрещено с 9:00 до 16:00 29 мая.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на контактной сети по пр. Победы.

На этот период движение трамвая №20 будет осуществляться следующим образом:

– разворотный круг «Ивановка» – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – Рогатинский проезд – ул. Клочковская – ул. Новгородская.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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