28.05.2019 10:58

Трамваи по Клочковской временно перестанут ходить

Движение трамваев по пр. Победы и ул. Клочковской, на участке от разворотного круга «Малая Даниловка» до ул. Новгородской, будет запрещено с 9:00 до 16:00 29 мая.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на контактной сети по пр. Победы.

На этот период движение трамвая №20 будет осуществляться следующим образом:



– разворотный круг «Ивановка» – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – Рогатинский проезд – ул. Клочковская – ул. Новгородская.