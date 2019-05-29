По улице Грушевского временно запрещается движение транспорта

С 8:00 до 18:00 30 мая запрещается движение транспорта по улице Грушевского, на участке от улицы Добролюбова до улицы Писарева.
Запрет связан с необходимостью проведения ООО «МИРЭНЕРГОКОМ» работ по реконструкции воздушной линии 110 кВ на ул. Грушевского.
Объезд закрытого участка организуется по прилегающим улицам: Воложановская, Писарева, Добролюбова, а также по переулку Петрашевского и Григорьевскому шоссе.
Проезд спецтранспорта оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.
Также с 8.00 до 18.00 30 мая изменяется путь следования автобусного маршрута №67е.
Объезд закрытого участка будет осуществляться по схеме:
– ул. Грушевского – ул. Воложановская – пер. Петрашевского – ул. Писарева – ул. Добролюбова – Григорьевское шоссе.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
влажн.:
давл.:
ветер: