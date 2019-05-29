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29.05.2019  09:20   

По улице Грушевского временно запрещается движение транспорта

С 8:00 до 18:00 30 мая запрещается движение транспорта по улице Грушевского, на участке от улицы Добролюбова до улицы Писарева.


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Запрет связан с необходимостью проведения ООО «МИРЭНЕРГОКОМ» работ по реконструкции воздушной линии 110 кВ на ул. Грушевского.

Объезд закрытого участка организуется по прилегающим улицам: Воложановская, Писарева, Добролюбова, а также по переулку Петрашевского и Григорьевскому шоссе.

Проезд спецтранспорта оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

Также с 8.00 до 18.00 30 мая изменяется путь следования автобусного маршрута №67е.

Объезд закрытого участка будет осуществляться по схеме:
– ул. Грушевского – ул. Воложановская – пер. Петрашевского – ул. Писарева – ул. Добролюбова – Григорьевское шоссе.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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