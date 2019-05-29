29.05.2019 09:20

По улице Грушевского временно запрещается движение транспорта

С 8:00 до 18:00 30 мая запрещается движение транспорта по улице Грушевского, на участке от улицы Добролюбова до улицы Писарева.



// Facebook

Запрет связан с необходимостью проведения ООО «МИРЭНЕРГОКОМ» работ по реконструкции воздушной линии 110 кВ на ул. Грушевского.



Объезд закрытого участка организуется по прилегающим улицам: Воложановская, Писарева, Добролюбова, а также по переулку Петрашевского и Григорьевскому шоссе.



Проезд спецтранспорта оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.



Также с 8.00 до 18.00 30 мая изменяется путь следования автобусного маршрута №67е.



Объезд закрытого участка будет осуществляться по схеме:

– ул. Грушевского – ул. Воложановская – пер. Петрашевского – ул. Писарева – ул. Добролюбова – Григорьевское шоссе.