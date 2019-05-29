29.05.2019 17:01

На улице Шевченко на четыре дня ограничат движение

Движение транспорта по ул. Шевченко, на участке от ул. Героев Труда до дома №317 по ул. Шевченко, будет ограничено с 8:00 до 18:00 30, 31 мая, 1 и 3 июня.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Шевченко.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от работ полосе.