На улице Шевченко на четыре дня ограничат движение

Движение транспорта по ул. Шевченко, на участке от ул. Героев Труда до дома №317 по ул. Шевченко, будет ограничено с 8:00 до 18:00 30, 31 мая, 1 и 3 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Шевченко.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от работ полосе.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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давл.:
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