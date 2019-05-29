Главная Новости Дороги и транспорт На улице Шевченко на четыре дня ограничат движение
29.05.2019  17:01   

На улице Шевченко на четыре дня ограничат движение

Движение транспорта по ул. Шевченко, на участке от ул. Героев Труда до дома №317 по ул. Шевченко, будет ограничено с 8:00 до 18:00 30, 31 мая, 1 и 3 июня.


// Facebook

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Шевченко.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от работ полосе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.05 Дороги и транспорт По улице Грушевского временно запрещается движение транспорта 28.05 Дороги и транспорт Трамваи по Клочковской временно перестанут ходить 27.05 Дороги и транспорт Трамвай №26 временно будет курсировать по другому маршруту
 
 

Видео

В Харькове начали работать пришкольные лагеря
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 