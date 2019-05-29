Из-за ремонта труб движение по улице Луи Пастера перекроют почти на месяц

Одна из главных магистралей с ХТЗ на Рогань бутед перекрыта вследствие капитального ремонта теплоетей
Городская диспетчерская служба 1562 сообщила, что: в связи с необходимостью КП «Харьковские тепловые сети» продление сроков работ по замене участка трубопровода по ул. Луи Пастера, в районе дома №10, удлиняется ограничения движения транспорта по ул. Луи Пастера до 20.00 часов 1 июля 2019.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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