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29.05.2019  17:40   

Из-за ремонта труб движение по улице Луи Пастера перекроют почти на месяц

Одна из главных магистралей с ХТЗ на Рогань бутед перекрыта вследствие капитального ремонта теплоетей


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Городская диспетчерская служба 1562 сообщила, что: в связи с необходимостью КП «Харьковские тепловые сети» продление сроков работ по замене участка трубопровода по ул. Луи Пастера, в районе дома №10, удлиняется ограничения движения транспорта по ул. Луи Пастера до 20.00 часов 1 июля 2019.

Источник:   1562
 Тэги:  ограничение движения, харьков, ремонт, транспорт, диспетчер
 
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