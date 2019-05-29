Из-за ремонта труб движение по улице Луи Пастера перекроют почти на месяц

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 29 мая Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 30 мая Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.