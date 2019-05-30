Пять днгей на ХТЗ не будут ходить трамваи

Движение транспорта по пр. Тракторостроителей, в районе железнодорожного моста, будет ограничено с 8:00 до 18:00 ежедневно 31 мая, 1, 2, 3 и 4 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с профилактическими работами на станции электроснабжения.
На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
Также с 10:00 до 14:00 1 июня и с 10:00 до 19:00 8 июня будет запрещено движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный». На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:
№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;
№26 (в час пик): Лесопарк - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Первого Мая - ул. Веснина - Журавлевский спуск - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;
(в межпиковое время): парк им. Горького - ул. Веснина - Журавлевский спуск - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, и тогда любая болезнь будет вам нипочем, а любая задача – по плечу!
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
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