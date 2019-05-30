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30.05.2019  10:23   

Пять днгей на ХТЗ не будут ходить трамваи

Движение транспорта по пр. Тракторостроителей, в районе железнодорожного моста, будет ограничено с 8:00 до 18:00 ежедневно 31 мая, 1, 2, 3 и 4 июня.


//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с профилактическими работами на станции электроснабжения.

На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 10:00 до 14:00 1 июня и с 10:00 до 19:00 8 июня будет запрещено движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный». На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№26 (в час пик): Лесопарк - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Первого Мая - ул. Веснина - Журавлевский спуск - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

(в межпиковое время): парк им. Горького - ул. Веснина - Журавлевский спуск - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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