30.05.2019 15:11

На Григоровском шоссе ограничено движение транспорта

Движение транспорта по Григоровскому шоссе, в районе дома №53, ограничено с 30 мая по 14 июня.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на теплосети.



На этот период объезд закрытого участка осуществляется по свободной от проведения работ полосе движения.



Кроме того, изменил свой маршрут автобус №43э, который объезжает закрытый участок Григоровского шоссе следующим образом: - ул. Полтавский Шлях - ул. Дудинской и далее по маршруту.