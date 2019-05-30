На Григоровском шоссе ограничено движение транспорта

Движение транспорта по Григоровскому шоссе, в районе дома №53, ограничено с 30 мая по 14 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на теплосети.
На этот период объезд закрытого участка осуществляется по свободной от проведения работ полосе движения.
Кроме того, изменил свой маршрут автобус №43э, который объезжает закрытый участок Григоровского шоссе следующим образом: - ул. Полтавский Шлях - ул. Дудинской и далее по маршруту.
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Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
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