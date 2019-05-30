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30.05.2019  17:59   

На улице Шатиловской на два дня запрещается движение

Движение транспорта по ул. Шатиловской, на участке от ул. Крымской до ул. Бакулина, будет запрещено с 31 мая по 1 июня.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на тепломагистрали по ул. Шатиловской.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться в соответствии со схемой организации дорожного движения.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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