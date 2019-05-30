На улице Шатиловской на два дня запрещается движение

Движение транспорта по ул. Шатиловской, на участке от ул. Крымской до ул. Бакулина, будет запрещено с 31 мая по 1 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на тепломагистрали по ул. Шатиловской.
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться в соответствии со схемой организации дорожного движения.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, и тогда любая болезнь будет вам нипочем, а любая задача – по плечу!
Пасмурная погода в Харькове будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Местами грозы.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: