Трамвай №26 временно курсирует по другому маршруту

Движение трамваев по ул. Матюшенко, Журавлевскому спуску и ул. Веснина, от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой, запрещено с 9:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00 30-31 мая и 2-3 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей на ул. Матюшенко.
В это время трамвай №26 будет курсировать так: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Пасмурная погода в Харькове будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Местами грозы.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
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давл.:
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