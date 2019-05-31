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31.05.2019  09:35   

В субботу в центре Харькова – Крестный ход

1 июня Украинская Православная Церковь отмечает Собор новомучеников и исповедников земли Слобожанской.


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В этот день в 8.30 в Свято-Благовещенском кафедральном соборе состоится Божественная литургия, а в 11.30 начнется Крестный ход от Благовещенского кафедрального собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю.

В связи с проведением Крестного хода запрещается движение транспорта по спуску Соборному и улицы Университетской, сообщили в Городской диспетчерской службе.

С 11:30 до 12:00 1 июня запрещается движение транспорта по маршруту: площадь Благовещенская – спуск Соборный – ул. Университетская, на участке от ул. Университетской к спуску Бурсацкому, а также по ул. Клочковской – на участке от площади Сергиевской к спуска Бурсацкого.

С 11:00 до 12:30 изменяется путь следования автобусных маршрутов:

№№20е, 76, 217э: высадка/посадка будет осуществляться на площади Конституции. Движение в обратном направлении (в сторону до площади Свободы) будет осуществляться после разворота на перекрестке площади Конституции и ул. Пушкинской;

№202: ул. Сумская – площадь Конституции – площадь Павловская – площадь Сергивская – ул. Полтавский Шлях – ул. Рождественская и далее по маршруту;

№№218е, 219Е, 249 (в сторону пер. Спартаковского): ул. Университетская – пер. Университетский – ул. Квитки-Основьяненко – пер. Спартаковский;

№231: площадь Павловская – площадь Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Дмитриевская – пер. Пискуновский – ст. метро «Центральный рынок» – пер. Пискуновский – ул. Ярославская – ул. Полтавский Шлях – площадь Сергиевская и далее по маршруту;

№238 (в сторону пер. Спартаковского): ул. Благовещенская – ул. Рождественская – ул. Полтавский Шлях – площадь Сергиевская – площадь Павловская – ул. Университетская – пер. Университетский – ул. Квитки-Основьяненко – пер. Спартаковский;
(в обратную сторону): площадь Конституции – площадь Павловская – площадь Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Рождественская – ул. Коцарская и далее по маршруту;

№№241е, 272: пер. Армянский – площадь Конституции – пер. Мечникова – ул. Пушкинская – ул. Чернышевская – ул. Марьяненко – ул. Гоголя – площадь Театральная – ул. Грабовского – ул. Рымарская – пер. Мечникова и далее по маршруту;

№246: площадь Павловская – площадь Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Дмитриевская – ул. Коцарская и дальше по маршруту (в обратном направлении: ул. Коцарская – ул. Ярославская)

№304: площадь Павловская – площадь Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – площадь Сергиевская и далее по маршруту;

№305: площадь Павловская – площадь Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Дмитриевская (в обратном направлении ул. Ярославская) – пер. Пискуновский – Рогатинский проезд – ул. Клочковская и дальше по маршруту;

С 11:00 до 12:00 движение троллейбуса №11 организуют следующим образом:

ЖК «ул. Дзюбы» – пер. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любви Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ЖК «ул. Конева».

Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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