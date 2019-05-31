31.05.2019 12:55

В харьковскую подземку среди ночи вызвали спасателей и химиков (ВИДЕО)

В Харьковском метрополитене прошли тактические учения



://kh.dsns.gov.ua

По данным ГСЧС, 31 мая на станции "Героев труда" Салтовской линии метрополитена прошли тактико-специальные учения.

По легенде, во время движения поезда от станции "Студенческой" до станции "Героев труда" в результате короткого замыкания электропроводки в третьем вагоне произошло возгорание. Огонь быстро начал распространяться по вагону.

Машинист принял меры по выводу поезда до станции "Героев труда" для высадки пассажиров, дежурная по станции в это время выполняла работы по обесточиванию контактного рельса и эвакуации людей с платформы эскалаторами.

За пять минут на место прибыли первые спасательные подразделения. На момент их прибытия площадь пожара составляла 15 кв. м., помещение станции и выходы были закопченные.

По данным дежурной по станции, в вагонах и на платформе остались пассажиры.

Для пострадавших создали пункт медицинской помощи. За 30 минут условні пожар был ликвидирован.

Также на станцию ​​спустились работники химико-радиологической службы, которые должны идентифицировать потенциально опасную находку, обнаруженную на платформе. Химики обезвредили и подняли ее на поверхность для дальнейшей утилизации, после чего прошли деконтоминацийну обработку в мобильном пункте.