Главная Новости Дороги и транспорт В харьковскую подземку среди ночи вызвали спасателей и химиков (ВИДЕО)
31.05.2019  12:55   

В харьковскую подземку среди ночи вызвали спасателей и химиков (ВИДЕО)

В Харьковском метрополитене прошли тактические учения


://kh.dsns.gov.ua

По данным ГСЧС, 31 мая на станции "Героев труда" Салтовской линии метрополитена прошли тактико-специальные учения.
По легенде, во время движения поезда от станции "Студенческой" до станции "Героев труда" в результате короткого замыкания электропроводки в третьем вагоне произошло возгорание. Огонь быстро начал распространяться по вагону.
Машинист принял меры по выводу поезда до станции "Героев труда" для высадки пассажиров, дежурная по станции в это время выполняла работы по обесточиванию контактного рельса и эвакуации людей с платформы эскалаторами.
За пять минут на место прибыли первые спасательные подразделения. На момент их прибытия площадь пожара составляла 15 кв. м., помещение станции и выходы были закопченные.
По данным дежурной по станции, в вагонах и на платформе остались пассажиры.
Для пострадавших создали пункт медицинской помощи. За 30 минут условні пожар был ликвидирован.
Также на станцию ​​спустились работники химико-радиологической службы, которые должны идентифицировать потенциально опасную находку, обнаруженную на платформе. Химики обезвредили и подняли ее на поверхность для дальнейшей утилизации, после чего прошли деконтоминацийну обработку в мобильном пункте.

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  учения, фот, харьков, метро
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.05 Криминал и происшествия После бунта в Одесской колонии практически во всех других колониях прошли спецучения охраны (ФОТО) 21.05 Армия Студентов Политеха учили есть змей и лягушек, добывать огонь и воду (ФОТО) 17.04 Образование В школе №126 Холодногорского района потушили пожар, нашли взрывчатку и задержали нарушителя  
 
 

Видео

Ночью на Салтовской линии метрополитена прошли масштабные учения. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 