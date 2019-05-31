В харьковскую подземку среди ночи вызвали спасателей и химиков (ВИДЕО)

В Харьковском метрополитене прошли тактические учения
По данным ГСЧС, 31 мая на станции "Героев труда" Салтовской линии метрополитена прошли тактико-специальные учения.
По легенде, во время движения поезда от станции "Студенческой" до станции "Героев труда" в результате короткого замыкания электропроводки в третьем вагоне произошло возгорание. Огонь быстро начал распространяться по вагону.
Машинист принял меры по выводу поезда до станции "Героев труда" для высадки пассажиров, дежурная по станции в это время выполняла работы по обесточиванию контактного рельса и эвакуации людей с платформы эскалаторами.
За пять минут на место прибыли первые спасательные подразделения. На момент их прибытия площадь пожара составляла 15 кв. м., помещение станции и выходы были закопченные.
По данным дежурной по станции, в вагонах и на платформе остались пассажиры.
Для пострадавших создали пункт медицинской помощи. За 30 минут условні пожар был ликвидирован.
Также на станцию спустились работники химико-радиологической службы, которые должны идентифицировать потенциально опасную находку, обнаруженную на платформе. Химики обезвредили и подняли ее на поверхность для дальнейшей утилизации, после чего прошли деконтоминацийну обработку в мобильном пункте.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Пасмурная погода в Харькове будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Местами грозы.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
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