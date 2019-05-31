31.05.2019 14:31

По улице Университетской запрещается движение транспорта

Движение транспорта по улице Университетской, на участке от площади Павловской до пер. Университетского, запрещаетс с 8:00 до 17:00 1 июня.



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В этот период КП «Дорремстрой» будет проводить ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Университетской, на участке от площади Павловской до пер. университетского.



Пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.



1 июня изменяется движение автобусных маршрутов:



С 8:00 до 11:00 и с 12:30 до 17:00



№№218е, 219Е, 238, 241, 249, 272: площадь Павловская – площадь Павловская – спуск Соборности – ул. Университетская – пер. Спартаковский и далее по маршруту.



с 11.00 до 12.30:



№№218е, 219Е, 238, 249: площадь Павловская – ул. Квитки-Основьяненко – пер. Спартаковский и далее по маршруту.



С 8:30 до 17:00 запрещается движение троллейбусов по ул. Университетской на участке от площади Павловской до пер. Университетского.