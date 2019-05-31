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31.05.2019  14:31   

По улице Университетской запрещается движение транспорта

Движение транспорта по улице Университетской, на участке от площади Павловской до пер. Университетского, запрещаетс с 8:00 до 17:00 1 июня.


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В этот период КП «Дорремстрой» будет проводить ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Университетской, на участке от площади Павловской до пер. университетского.

Пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

1 июня изменяется движение автобусных маршрутов:

С 8:00 до 11:00 и с 12:30 до 17:00

№№218е, 219Е, 238, 241, 249, 272: площадь Павловская – площадь Павловская – спуск Соборности – ул. Университетская – пер. Спартаковский и далее по маршруту.

с 11.00 до 12.30:

№№218е, 219Е, 238, 249: площадь Павловская – ул. Квитки-Основьяненко – пер. Спартаковский и далее по маршруту.

С 8:30 до 17:00 запрещается движение троллейбусов по ул. Университетской на участке от площади Павловской до пер. Университетского.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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