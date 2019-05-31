31.05.2019 16:45

В понедельник трамвай №12 временно изменит маршрут

Движение трамваев по ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от разворотного круга «Парк им. Горького» до Лесопарка, будет запрещено с 9:30 до 13:30 3 июня.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев по Белгородскому шоссе, 2.



На этот период трамвай №12 будет курсировать следующим образом: Ивановка - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая – пл. 1 Мая - парк им. Горького.