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31.05.2019  16:45   

В понедельник трамвай №12 временно изменит маршрут

Движение трамваев по ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от разворотного круга «Парк им. Горького» до Лесопарка, будет запрещено с 9:30 до 13:30 3 июня.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев по Белгородскому шоссе, 2.

На этот период трамвай №12 будет курсировать следующим образом: Ивановка - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая – пл. 1 Мая - парк им. Горького.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, харьков, маршрут, изменение
 
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