01.06.2019 11:43

На улице Шатиловской еще на неделю запрещено движение

Движение транспорта по ул. Шатиловской, на участке от ул. Крымской до ул. Бакулина, будет запрещено до 7 июня.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков ремонтных работ на тепломагистрали по ул. Шатиловской. Ранее движение планировалось восстановить 1 июня.

На время ремонтных работ объезд закрытого участка осуществляется в соответствии со схемой организации дорожного движения.