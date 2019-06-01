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01.06.2019  11:43   

На улице Шатиловской еще на неделю запрещено движение

Движение транспорта по ул. Шатиловской, на участке от ул. Крымской до ул. Бакулина, будет запрещено до 7 июня.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков ремонтных работ на тепломагистрали по ул. Шатиловской. Ранее движение планировалось восстановить 1 июня.

На время ремонтных работ объезд закрытого участка осуществляется в соответствии со схемой организации дорожного движения.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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