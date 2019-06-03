03.06.2019 08:15

По проспекту Тракторостроителей продолжается ограничение движения

В связи с ремонтом электросети ограничивается движение в районе железнодорожного моста и изменяется движение пассажирского транспорта.



// facebook

В связи с необходимостью проведения ООО «Харьковпромэнерго» монтажных работ по усилению надежности электроснабжения станции Индустриальная регионального филиала «Южная железная дорога» ОАО «Укрзализныця» по ул. Тракторостроителей в районе железнодорожного моста:

1. С 10.00 до 14.00 часов 1 июня 2019 ограничивается движение транспортных средств по ул. Тракторостроителей в районе железнодорожного моста, и организуется пропуск транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.

2. С 10.00 до 19.00 8 июня 2019 ограничивается движение транспортных средств по ул. Тракторостроителей в районе железнодорожного моста, и организуется пропуск транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.

3. С 10.00 до 14.00 часов 1 июня 2019 и с 10.00 до 19.00 8 июня 2019 запрещается движение трамваев по ул. Тракторостроителей и ул. Московском на участке от Салтовского шоссе до ЖК «Юго-Восточное» и организуется движение трамвайных маршрутов следующим образом:

трамвайный маршрут №23:

- ЖК «Салтовское» - ул. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - ЖК «602 м / р».

трамвайный маршрут №26

в час пик: - ЖК «Лесопарк» - Белгородское шоссе - ул. Сумская - площадь Первого Мая - ул. Веснина - Журавлевский спуск - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - ЖК «602 м / р».

в межпиковые:

- ЖК «Парк им. Горького »- ул. Веснина - Журавлевский спуск -ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - ЖК «602 м / р».