Часть дорог на Салтовке перекроют на плановый ремонт

На перекрестке ул. Ужвий Натальи - ул. Леся Сердюка временно изменяется движение транспорта
В связи с необходимостью проведения ООО фирма «Харьковагроснаб» восстановительных работ после прокладки водопроводной сети на перекрестке ул. Ужвий Натальи - ул. Леся Сердюка:
1. С 09.00 до 17.00 4 июня 2019 запрещается движение транспортных средств по ул. Ужвий Натальи в районе перекрестка с ул. Леся Сердюка, и организуется объезд закрытого участка в соответствии со схемой организации дорожного движения разработанной и согласованной с органами Национальной полиции.
2. Ежедневно с 09.00 до 17.00 05 и 6 июня 2019 ограничивается движение транспортных средств по ул. Леся Сердюка в районе перекрестка с ул. Ужвий Натальи, и организуется объезд закрытого участка в соответствии со схемой организации дорожного движения разработанной и согласованной с органами Национальной полиции.
3. С 09.00 до 17.00 4 июня 2019 изменяется путь следования автобусного маршрута общего пользования №41е и будет осуществляться объезд закрытого участка следующим образом: - ул. Академика Павлова - ул. Леся Сердюка - ул. Дружбы Народов - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ул. Ужвий Натальи.
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