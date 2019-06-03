03.06.2019 09:02

Часть дорог на Салтовке перекроют на плановый ремонт

На перекрестке ул. Ужвий Натальи - ул. Леся Сердюка временно изменяется движение транспорта



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В связи с необходимостью проведения ООО фирма «Харьковагроснаб» восстановительных работ после прокладки водопроводной сети на перекрестке ул. Ужвий Натальи - ул. Леся Сердюка:



1. С 09.00 до 17.00 4 июня 2019 запрещается движение транспортных средств по ул. Ужвий Натальи в районе перекрестка с ул. Леся Сердюка, и организуется объезд закрытого участка в соответствии со схемой организации дорожного движения разработанной и согласованной с органами Национальной полиции.



2. Ежедневно с 09.00 до 17.00 05 и 6 июня 2019 ограничивается движение транспортных средств по ул. Леся Сердюка в районе перекрестка с ул. Ужвий Натальи, и организуется объезд закрытого участка в соответствии со схемой организации дорожного движения разработанной и согласованной с органами Национальной полиции.



3. С 09.00 до 17.00 4 июня 2019 изменяется путь следования автобусного маршрута общего пользования №41е и будет осуществляться объезд закрытого участка следующим образом: - ул. Академика Павлова - ул. Леся Сердюка - ул. Дружбы Народов - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ул. Ужвий Натальи.