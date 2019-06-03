03.06.2019 19:03

На улице Морозова ограничивается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Морозова, на участке от ул. Плехановской до ул. Зерновой, будет ограничено с 7:00 4 июня до 23:00 8 июля.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части и тротуаров.

На этот период объезд будет организован по свободной от проведения работ полосе.