На улице Морозова ограничивается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Морозова, на участке от ул. Плехановской до ул. Зерновой, будет ограничено с 7:00 4 июня до 23:00 8 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части и тротуаров.
На этот период объезд будет организован по свободной от проведения работ полосе.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
Утро ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. В Харькове без осадков, днем в южной половине области местами небольшой дождь, гроза.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
влажн.:
давл.:
ветер: