Главная Новости Дороги и транспорт На улице Морозова ограничивается движение транспорта
03.06.2019  19:03   

На улице Морозова ограничивается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Морозова, на участке от ул. Плехановской до ул. Зерновой, будет ограничено с 7:00 4 июня до 23:00 8 июля.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части и тротуаров.

На этот период объезд будет организован по свободной от проведения работ полосе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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