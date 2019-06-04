Трамваи №23 и 26 несколько дней будут курсировать по другим маршрутам

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено ежедневно с 10:00 до 15:00 с 5 по 8 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.
На время работ трамваи будут курсировать так:
№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/ р;
№26: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р.
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