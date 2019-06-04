04.06.2019 10:30

Трамваи №23 и 26 несколько дней будут курсировать по другим маршрутам

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено ежедневно с 10:00 до 15:00 с 5 по 8 июня.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.



На время работ трамваи будут курсировать так:



№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/ р;



№26: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р.