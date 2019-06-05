05.06.2019 13:08

Запрет на движение по улицам Дмитриевской и Ярославской продлен на две недели

Движение транспорта по улице Дмитриевской, от улицы Полтавский Шлях до улицы Конторской, и улицы Ярославской, от улицы Конторской до улицы Полтавский Шлях, запрещено до 20:00 22 июня.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков выполнения капитального ремонта дорог.

Ранее движение планировали открыть 8 июня.

Закрытые участки можно объезжать по прилегающим улицам.