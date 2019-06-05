Запрет на движение по улицам Дмитриевской и Ярославской продлен на две недели

Движение транспорта по улице Дмитриевской, от улицы Полтавский Шлях до улицы Конторской, и улицы Ярославской, от улицы Конторской до улицы Полтавский Шлях, запрещено до 20:00 22 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков выполнения капитального ремонта дорог.
Ранее движение планировали открыть 8 июня.
Закрытые участки можно объезжать по прилегающим улицам.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: