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05.06.2019  13:08   

Запрет на движение по улицам Дмитриевской и Ярославской продлен на две недели

Движение транспорта по улице Дмитриевской, от улицы Полтавский Шлях до улицы Конторской, и улицы Ярославской, от улицы Конторской до улицы Полтавский Шлях, запрещено до 20:00 22 июня.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков выполнения капитального ремонта дорог.

Ранее движение планировали открыть 8 июня. 

Закрытые участки можно объезжать по прилегающим улицам.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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