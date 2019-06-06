Троллейбус №3 на 2 дня изменил маршрут, №36 – не ходит

Движение троллейбусов по пр. Александровскому, ул. 12 Апреля и пр. Индустриальному, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до пр. Московского, запрещено с 10:00 до 15:00 6 и 7 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом оборудования тяговой подстанции.
На это время движение троллейбусов организовано следующим образом:
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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