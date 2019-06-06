06.06.2019 10:32

Троллейбус №3 на 2 дня изменил маршрут, №36 – не ходит

Движение троллейбусов по пр. Александровскому, ул. 12 Апреля и пр. Индустриальному, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до пр. Московского, запрещено с 10:00 до 15:00 6 и 7 июня.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом оборудования тяговой подстанции.



На это время движение троллейбусов организовано следующим образом: