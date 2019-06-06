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06.06.2019  10:32   

Троллейбус №3 на 2 дня изменил маршрут, №36 – не ходит

Движение троллейбусов по пр. Александровскому, ул. 12 Апреля и пр. Индустриальному, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до пр. Московского, запрещено с 10:00 до 15:00 6 и 7 июня.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом оборудования тяговой подстанции.

На это время движение троллейбусов организовано следующим образом:

  • троллейбус №3: ул. Университетская - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда – бул. Богдана Хмельницкого - пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого и далее по маршруту;
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  • троллейбус №36 - не ходит.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  маршрут, дорога, харьков, ремонт, диспетчер
 
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