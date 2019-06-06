06.06.2019 11:54

Из-за ремонта газопровода до конца месяца будет перекрыта часть улицы возле Госпрома

Движение транспорта по ул. Юры Зойфера, в районе дома №6, ограничено с 5 по 30 июня.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на газопроводе в районе этого дома.

Транспорт может проезжать по свободной от выполнения работ полосе