Главная Новости Дороги и транспорт Из-за ремонта газопровода до конца месяца будет перекрыта часть улицы возле Госпрома
06.06.2019  11:54   

Из-за ремонта газопровода до конца месяца будет перекрыта часть улицы возле Госпрома

Движение транспорта по ул. Юры Зойфера, в районе дома №6, ограничено с 5 по 30 июня.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на газопроводе в районе этого дома.

Транспорт может проезжать по свободной от выполнения работ полосе

Источник:   ХГС
 Тэги:  газопровод, центр, харьков, ограничение движения, проезд
 
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