Из-за ремонта газопровода до конца месяца будет перекрыта часть улицы возле Госпрома

Движение транспорта по ул. Юры Зойфера, в районе дома №6, ограничено с 5 по 30 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на газопроводе в районе этого дома.
Транспорт может проезжать по свободной от выполнения работ полосе
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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