На Троицу из Киева в Харьков пустят дополнительный Интерсити

На 15 и 17 июня назначается дополнительный поезд Интерсити+ № 728/727 сообщением Киев – Харьков – Киев.
Дополнительный скоростной поезд № 728 Киев – Харьков отправится из Киева в 10:38 и прибудет в Харьков в 15:50 с остановками на станциях Миргород (13:11-13:13) и Полтава-Киевская (14:10-14:12) .
Обратно из Харькова поезд отправится в 16:56 и прибудет в Киев в 22:17. На пути следования поезд остановится на станциях Полтава-Киевская (18:35-18:37) и Миргород (19:53-19:55).
В пресс-службе Укрзалізниці напомнили, что в харьковском направлении также курсируют три пары скоростных поездов категории Интерсити+ № 722/721, № 724/723 и № 726/725 сообщением Киев – Харьков – Киев.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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