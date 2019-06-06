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06.06.2019  13:02   

На Троицу из Киева в Харьков пустят дополнительный Интерсити

На 15 и 17 июня назначается дополнительный поезд Интерсити+ № 728/727 сообщением Киев – Харьков – Киев.


// Укринформ

Дополнительный скоростной поезд № 728 Киев – Харьков отправится из Киева в 10:38 и прибудет в Харьков в 15:50 с остановками на станциях Миргород (13:11-13:13) и Полтава-Киевская (14:10-14:12) .

Обратно из Харькова поезд отправится в 16:56 и прибудет в Киев в 22:17. На пути следования поезд остановится на станциях Полтава-Киевская (18:35-18:37) и Миргород (19:53-19:55).

В пресс-службе Укрзалізниці напомнили, что в харьковском направлении также курсируют три пары скоростных поездов категории Интерсити+ № 722/721, № 724/723 и № 726/725 сообщением Киев – Харьков – Киев.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  интерсити, поезд, киев, харьков
 
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