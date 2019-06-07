07.06.2019 10:55

Движение трамваев по улице Евгения Котляра откроют в субботу

Движение трамваев по ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Большой Панасовской, будет восстановлено с 16:00 8 июня.



//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением реконструкции трамвайного переезда ул. Евгения Котляра – заезд на разворотный круг «Южный вокзал».

С этого времени трамваи №1, 12 и 20 будут курсировать по своим основным маршрутам.