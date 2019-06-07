Движение трамваев по улице Евгения Котляра откроют в субботу

Движение трамваев по ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Большой Панасовской, будет восстановлено с 16:00 8 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением реконструкции трамвайного переезда ул. Евгения Котляра – заезд на разворотный круг «Южный вокзал».
С этого времени трамваи №1, 12 и 20 будут курсировать по своим основным маршрутам.
Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также мелкими и крупными конфликтами.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
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