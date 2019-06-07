07.06.2019 11:33

На Москалевке трамваи изменят маршруты

Движение трамваев по улице Гольдберговской и улице Молочной, на участке от улицы Москалевской до улицы Плехановской, будет запрещено с 22:00 8 июня до даты завершения работ.



//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных переездов ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский и ул. Гольдберговская – ул. Москалевская.



Также движение трамваев будет закрыто по пер. Рыбасовскому, ул. Грековской и ул. Университетской, на участке от ул. Гольдберговской до пл. Павловской, а также по пл. Павловской, пл. Сергиевской и ул. Полтавский Шлях, от ул. Университетской до ул. Конева.



На время работ трамваи будут курсировать так:



№3: Новожаново – ул. Москалевская – ул. Конева – ул. Полтавский Шлях – Залютино;



№6: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ст. м. «Защитников Украины» – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – 602 м/р;



№27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ст. м. «Защитников Украины» – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».



Кроме того, для обеспечения перевозок пассажиров по ул. Николая Бажана (разворотный круг «Новоселовка») организована временная спецподача вагонов трамвайного маршрута №3: в рабочие дни – с 6:08 до 21:47 с интервалом 30 минут, в выходные дни – с 6:07 до 15:55 с интервалом 30 минут.