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07.06.2019  16:40   

На улице Гольдберговской и в переулке Рыбасовском закрывается движение транспорта

Движение по ул. Гольдберговской, от пер. Рыбасовского до ул. Москалевской в сторону ул. Москалевской, а также по пер. Рыбасовскому, от ул. Рыбасовской до ул. Гольдберговской, будет запрещено с 22:00 8 июня до даты завершения работ.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных переездов на перекрестках ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский и ул. Гольдберговская - ул. Москалевская.

Объезжать закрытый участок можно следующим образом: ул. Гольдберговская  - ул. Грековская - ул. Рыбасовская - ул. Москалевская.

Автобус №211э при движении в сторону ул. Москалевской будет осуществлять объезд закрытого участка так же: ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Рыбасовская - ул. Москалевская.

Также в связи с реконструкцией переездов изменились маршруты трамваев  №3, 6 и 27.

Источник:   ХГС
 Тэги:  проезд, дорога, харьков, перекрытие, ограничение
 
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