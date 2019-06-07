07.06.2019 16:40

На улице Гольдберговской и в переулке Рыбасовском закрывается движение транспорта

Движение по ул. Гольдберговской, от пер. Рыбасовского до ул. Москалевской в сторону ул. Москалевской, а также по пер. Рыбасовскому, от ул. Рыбасовской до ул. Гольдберговской, будет запрещено с 22:00 8 июня до даты завершения работ.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных переездов на перекрестках ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский и ул. Гольдберговская - ул. Москалевская.

Объезжать закрытый участок можно следующим образом: ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Рыбасовская - ул. Москалевская.

Автобус №211э при движении в сторону ул. Москалевской будет осуществлять объезд закрытого участка так же: ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Рыбасовская - ул. Москалевская.



Также в связи с реконструкцией переездов изменились маршруты трамваев №3, 6 и 27.