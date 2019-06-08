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08.06.2019  16:15   

Движение транспорта в районе рынка Барабашово восстановлено

8 июня несколько десятков граждан перекрыли движение транспорта в районе торгового центра и установили палатку.


UA.Харків

Около 14.00 движение было восстановлено.

Безопасность дорожного движения на указанном участке дороги обеспечивали сотрудники патрульной полиции.

Охрану общественного порядка - 10 работников Московского отдела полиции и спецподразделения харьковской полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  барабашово, конфликт, харьков
 
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