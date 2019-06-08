Движение транспорта в районе рынка Барабашово восстановлено

8 июня несколько десятков граждан перекрыли движение транспорта в районе торгового центра и установили палатку.
Около 14.00 движение было восстановлено.
Безопасность дорожного движения на указанном участке дороги обеспечивали сотрудники патрульной полиции.
Охрану общественного порядка - 10 работников Московского отдела полиции и спецподразделения харьковской полиции.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти компромисс, стоит сделать это именно сегодня. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
Ночами немного похолодает, дни станут жарче. В остальном, как и в прошлые выходные - дождь, грозы, град, шквал...
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
влажн.:
давл.:
ветер: