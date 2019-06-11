В Харькове стартовали проверки маршруток

В Харькове и области проверяют маршрутные автобусы по соблюдению условий безопасности перевозок пассажиров
Об этом сообщили в Управлении Укртрансбезпекы в Харьковской области.
"С целью предупреждения аварийности на пассажирском автомобильном транспорте, усиление контроля за соблюдением перевозчиками требований безопасности перевозок пассажиров, с 5 июня проводится комплекс профилактических мероприятий под условным названием" Автобус-2019 ", - говорится в сообщении.
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