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11.06.2019  19:53   

В среду нельзя будет проехать по улице Чкалова

Движение транспорта будет запрещено с 10:00 до 24:00 12 июня.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по проезду от Белгородского шоссе до ул. Чкалова будет запрещено с 10:00 до 24:00 12 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ликвидацией повреждения на водопроводной сети.
 
На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Академика Проскуры при движении в сторону ул. Лесопарковской.
 
Также с 10:00 до 24:00 12 июня автобусы №17э, 55э, 202э, 215э, 263э, 271э будут объезжать закрытый участок (при движении в сторону ул. Лесопарковской) следующим образом: Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - ул. Чкалова и далее по маршруту.
 
На этот же период будет запрещено движение троллейбусов по ул. Чкалова и ул. Лесопарковской. 
 
Движение троллейбуса №12 будет организовано следующим образом: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, чкалова, харьков
 
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