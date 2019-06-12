12.06.2019 19:59

Три недели нельзя будет проехать по Ярославской

Движение транспорта будет запрещено с 8:00 13 июня до 20:00 6 июля.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Ярославской, на участке от ул. Благовещенской до ул. Полтавский Шлях, будет запрещено с 8:00 13 июня до 20:00 6 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом ул. Ярославской.

На этот период проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.