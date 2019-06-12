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12.06.2019  19:59   

Три недели нельзя будет проехать по Ярославской

Движение транспорта будет запрещено с 8:00 13 июня до 20:00 6 июля.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Ярославской, на участке от ул. Благовещенской до ул. Полтавский Шлях, будет запрещено с 8:00 13 июня до 20:00 6 июля.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом ул. Ярославской.
 
На этот период проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, ярославская, харьков
 
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