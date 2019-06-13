В Харькове дешевеет автогаз

После обвинения и штрафов антимонопольного комитета Украины в сговоре сразу несколько крупных сетей АЗС опустили свои ценники.
Сразу несколько крупных автозаправочных сетей 13 июня опустили на 10-15 копеек стоимость сжиженного автогаза. В результате средняя стоимость пропан-бутана в рознице опустилась на 6 коп., до 13,58 грн./л,
Эксперты поясняют снижение цен уменьшением стоимости оптовых поставок импортного топлива. С начала июня он подешевел на 4% до 22 750 грн./т.
|
Средние цены на горючее на 13.06.2019 (Харьков и обл.)
|
Вид топлива
|
Цена (грн.)
|
Бензин А-95 премиум
|
31,31
|
0.00
|
0%
|
Бензин А-95
|
29,32
|
0.00
|
0%
|
Бензин А-92
|
28,34
|
0.00
|
0%
|
Дизельное топливо
|
28,77
|
-0.02
|
-0.078%
|
Газ автомобильный
|
13,62
|
-0.08
|
-0.584%
За первую декаду июня, сообщает Enkorr, в Украину импортировали 33,5 тыс. т. сжиженного автогаза, что на 21,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого месяца. Эксперты объяснили падение объемов поставок введением российских санкций, из-за которых поставки топлива из РФ упали на треть.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В этот день умер Александр Македонский, а 102 года назад провозгласили «автономную Украину». Украинская Центральная Рада учредила Генеральный секретариат, назначаемый Радой
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