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13.06.2019  16:40   

В Харькове дешевеет автогаз

После обвинения и штрафов антимонопольного комитета Украины в сговоре сразу несколько крупных сетей АЗС опустили свои ценники.


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Сразу несколько крупных автозаправочных сетей 13 июня опустили на 10-15 копеек стоимость сжиженного автогаза. В результате средняя стоимость пропан-бутана в рознице опустилась на 6 коп., до 13,58 грн./л,

Эксперты поясняют снижение цен уменьшением стоимости оптовых поставок импортного топлива. С начала июня он подешевел на 4% до 22 750 грн./т.

Средние цены на горючее на 13.06.2019 (Харьков и обл.)

Вид топлива

Цена (грн.)

Бензин А-95 премиум

31,31

0.00

0%

Бензин А-95

29,32

0.00

0%

Бензин А-92

28,34

0.00

0%

Дизельное топливо

28,77

-0.02

-0.078%

Газ авто­мобильный

13,62

-0.08

-0.584%

За первую декаду июня, сообщает Enkorr, в Украину импортировали 33,5 тыс. т. сжиженного автогаза, что на 21,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого месяца. Эксперты объяснили падение объемов поставок введением российских санкций, из-за которых поставки топлива из РФ упали на треть.

Источник:   Минфин
 Тэги:  газ, дизель, стоимость, харьков, сковор, антимонопольный
 
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