13.06.2019 16:40

В Харькове дешевеет автогаз

После обвинения и штрафов антимонопольного комитета Украины в сговоре сразу несколько крупных сетей АЗС опустили свои ценники.



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Сразу несколько крупных автозаправочных сетей 13 июня опустили на 10-15 копеек стоимость сжиженного автогаза. В результате средняя стоимость пропан-бутана в рознице опустилась на 6 коп., до 13,58 грн./л,

Эксперты поясняют снижение цен уменьшением стоимости оптовых поставок импортного топлива. С начала июня он подешевел на 4% до 22 750 грн./т.

Средние цены на горючее на 13.06.2019 (Харьков и обл.) Вид топлива Цена (грн.) Бензин А-95 премиум 31,31 0.00 0% Бензин А-95 29,32 0.00 0% Бензин А-92 28,34 0.00 0% Дизельное топливо 28,77 -0.02 -0.078% Газ авто­мобильный 13,62 -0.08 -0.584%

За первую декаду июня, сообщает Enkorr, в Украину импортировали 33,5 тыс. т. сжиженного автогаза, что на 21,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого месяца. Эксперты объяснили падение объемов поставок введением российских санкций, из-за которых поставки топлива из РФ упали на треть.