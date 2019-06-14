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14.06.2019  09:44   

В Харькове из-за соревнования по триатлону «перекроят» движение общественного транспорта

На время проведения чемпионата по триатлону на дистанции спринт движения транспорта будет запрещено


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По данным городской диспетчерской службы службы, с 7:00 до 10:00 15 июня будет ограничено движение транспортных средств по ул. Героев Труда на участке от моста через реку Харьков до ул. Барабашова. При этом двустороннее движение транспортных средств будет организовано по свободной от проведения спортивного мероприятия полосе движения.

Также на указанное время запрещается движение транспортных средств по ул. Барабашова на участке от ул. Героев Труда до ул. Валентиновской, а также по ул. Валентиновской на участке от ул. Барабашова до ул. Академика Павлова.

С 7:00 до 10:00 15 июня автобусы №№152э, 268е, 272е будут объезжать закрытый участок следующим образом:

№№152э, 268е:

- ул. Героев Труда – перекресток ул. Героев Труда и ул. Барабашова – ул. Героев Труда и далее по маршруту;

№272е:

- ул. Валентиновская - ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда и далее по маршруту.

Также с 7:00 до 10:00 15 июня запрещается движение троллейбусов по ул. Барабашова и ул. Валентиновской. Троллейбусы №34 и №42 будут курсировать следующим образом:

троллейбусный маршрут №34 - не курсирует;

троллейбусный маршрут №42: – ст. «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – ст. метро «Академика Барабашова».

Источник:   Городская диспетчерская служба 15-62
 Тэги:  триатлон, транспорт, движение, харьков, маршрут
 
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