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20.06.2019  10:02   

На площади Свободы будет полностью закрыто движение транспорта

Движение транспорта по площади Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, будет запрещено с 7:00 до 13:00 21 июня.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением выпуска офицеров на площади Свободы.

На этот период автобусы №20э, 65э, 119э, 217э и 296э будут объезжать закрытый участок следующим образом: ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.

Напомним, в связи с подготовкой к выпуску офицеров с 19 июня по 22 июня также запрещено движение транспорта по левой стороне пл. Свободы - от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина.

Источник:   ХГС
 Тэги:  площадь, присяга, харьков, перекрытие
 
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