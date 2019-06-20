Московский проспект будут перекрывать несколько дня подряд

Ограничения движения будут введены в связи с необходимостью проведения ООО «Паркинг +» работ по реконструкции проспекта
В связи с необходимостью проведения ООО «Паркинг +» работ по реконструкции ул. Московского на участке от ул. Двенадцатого Апреля до ул. Роганской:
1. Ежедневно с 09.00 до 18.00 21, 22, 25 и 26 июня 2019 запрещается движение транспортных средств по ул. Московском на участке от ул. Двенадцатого Апреля до ул. Роганской, и организуется при этом беспрепятственное движение городского пассажирского транспорта, обеспечив объезд закрытого участка по прилегающим улицам: ул. Мира и ул. Лосевский.
2. Ежедневно с 09.00 до 18.00 21, 22, 25 и 26 июня 2019 ограничивается движение троллейбусов по пр. Московском на участке от ул. Двенадцатого Апреля до ул. Роганской до 10 км / ч.
Четверг станет для многих знаков Зодиака насыщенным и непредсказуемым днем. Скорпионам в этот день стоит быть осторожными, а Девам следует посвятить этот день работе.
В Харькове малооблачно, небо все время будет ясным. Без осадков.
Всемирный день беженцев, Международный день защиты слонов в зоопарках, в Сенегале празднуют День независимости, а в Аргентине – День флага, в Узбекистане – День суверенитета.
влажн.:
давл.:
ветер: