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20.06.2019  17:40   

Московский проспект будут перекрывать несколько дня подряд

Ограничения движения будут введены в связи с необходимостью проведения ООО «Паркинг +» работ по реконструкции проспекта


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В связи с необходимостью проведения ООО «Паркинг +» работ по реконструкции ул. Московского на участке от ул. Двенадцатого Апреля до ул. Роганской: 

1. Ежедневно с 09.00 до 18.00 21, 22, 25 и 26 июня 2019 запрещается движение транспортных средств по ул. Московском на участке от ул. Двенадцатого Апреля до ул. Роганской, и организуется при этом беспрепятственное движение городского пассажирского транспорта, обеспечив объезд закрытого участка по прилегающим улицам: ул. Мира и ул. Лосевский. 

2. Ежедневно с 09.00 до 18.00 21, 22, 25 и 26 июня 2019 ограничивается движение троллейбусов по пр. Московском на участке от ул. Двенадцатого Апреля до ул. Роганской до 10 км / ч.

Источник:   1562
 Тэги:  перекрытие, проспект, московский, харьков, ограничение
 
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