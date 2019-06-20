20.06.2019 17:40

Московский проспект будут перекрывать несколько дня подряд

Ограничения движения будут введены в связи с необходимостью проведения ООО «Паркинг +» работ по реконструкции проспекта



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В связи с необходимостью проведения ООО «Паркинг +» работ по реконструкции ул. Московского на участке от ул. Двенадцатого Апреля до ул. Роганской:



1. Ежедневно с 09.00 до 18.00 21, 22, 25 и 26 июня 2019 запрещается движение транспортных средств по ул. Московском на участке от ул. Двенадцатого Апреля до ул. Роганской, и организуется при этом беспрепятственное движение городского пассажирского транспорта, обеспечив объезд закрытого участка по прилегающим улицам: ул. Мира и ул. Лосевский.



2. Ежедневно с 09.00 до 18.00 21, 22, 25 и 26 июня 2019 ограничивается движение троллейбусов по пр. Московском на участке от ул. Двенадцатого Апреля до ул. Роганской до 10 км / ч.