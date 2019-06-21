21.06.2019 10:45

Улицу Тринклера на три недели закроют для авто

Движение транспорта по ул. Тринклера, на участке от ул. Маяковского до ул. Динамовской, будет запрещено с 24 июня по 15 июля.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе по ул. Тринклера.



На этот период движение будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой дорожного движения.