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21.06.2019  10:45   

Улицу Тринклера на три недели закроют для авто

Движение транспорта по ул. Тринклера, на участке от ул. Маяковского до ул. Динамовской, будет запрещено с 24 июня по 15 июля.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе по ул. Тринклера.

На этот период движение будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой дорожного движения.

Источник:   ХГС
 Тэги:  перекрытие, тринклера, харьков, ремонт, дорога, трубы
 
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