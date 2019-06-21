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21.06.2019  16:20   

На проспекте Науки - массовое нарушение правил дорожного движения (ФОТО)

Около 150 скейтеров решили устроить массовый забег


ФОТО: objectiv.tv

Молодые люди выехали от улицы Отакара Яроша прямо на дорогу проспекта Науки и проехали до метро “Ботанический сад”. Участники “забега” препятствовали нормальному трафику на дорогах, нарушая правила дорожного движения.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  транспорт, дорога, харьков, правила, проспект, науки
 
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