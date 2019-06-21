На проспекте Науки - массовое нарушение правил дорожного движения (ФОТО)

В этот день

Гороскоп на 21 июня: все знаки Зодиака 18,19 лунный день – это благоприятное время для творчества, романтических отношений, отдыха и общения с друзьями. Сегодня вы начнете проявлять повышенный интерес ко всему новому, что окажет позитивное влияние на личное развитие.

Погода в Харькове на 21 июня - День солнцестояния Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.