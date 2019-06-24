24.06.2019 18:52

Трамвай: на три дня пятерка и шестерка поменяют маршрут

Путь следования трамваев №5 и 6 будет изменен с 9:00 до 19:00 25, 26 и 27 июня.



//city.kharkov.ua

Маршрут трамваев №5 и 6 будет изменен с 9:00 до 19:00 25, 26 и 27 июня.

В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Конева до пл. Сергиевской, по пл. Сергиевской, пл. Павловской, пл. Конституции и по пр. Московскому, на участке от пл. Конституции до пл. Защитников Украины.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с асфальтированием проезжей части пр. Московского, на участке от пл. Конституции до пер. Армянского.

Движение трамваев будет организовано следующим образом:

трамвай №5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова (парк Машиностроителей) - пр. Московский – пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

трамвай №6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р.