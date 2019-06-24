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24.06.2019  19:31   

На улице Харьковских Дивизий запретят движение

Ограничения будут действовать с 9:00 до 21:00 25 июня.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, в районе въезда/выезда на разворотный круг троллейбусов «Парк «Зустріч» будет запрещено с 9:00 до 21:00 25 июня.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проезжей части.
 
Объезд закрытого участка будет организован по ул. Садовопарковой и бул. Жасминовому.
 
Также движение будет запрещено с 9:00 до 21:00 26 июня по ул. Харьковских Дивизий, на участке от ул. Садовопарковой до ул. Танкопия при движении в сторону пр. Московского. На это время двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.
 
Движение также будет запрещено с 9:00 до 21:00 27 июня по ул. Харьковских Дивизий, на участке от ул. Танкопия до ул. Садовопарковой при движении в сторону пр. Героев Сталинграда. В связи с этим, двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.
 
С 9:00 до 21:00 26 и 27 июня автобусы№227э, 267э будут объезжать указанные участки следующим образом:
 
при движении в сторону пр. Московского: - перекресток ул. Харьковских Дивизий и ул. Садовопарковой - ул. Садовопарковая - бул. Жасминовый - ул. Харьковских Дивизий и далее по маршруту;
 
при движении в сторону пр. Героев Сталинграда: - ул. Харьковских Дивизий - бул. Жасминовый - перекресток ул. Садовопарковой и ул. Харьковских Дивизий.
 
Кроме того, с 9:00 до 21:00 25 июня будет запрещено движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Московского.
 
Движение троллейбуса №13 будет организовано следующим образом: разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины».
 
С 9:00 до 21:00 26 июня будет запрещено движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Московского при движении в сторону пр. Московского.
 
Движение троллейбуса №13 будет организовано следующим образом: разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - ул. Харьковских Дивизий - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины».
 
С 9:00 до 21:00 27 июня будет запрещено движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Московского при движении в сторону пр. Героев Сталинграда. 
 
На этот период троллейбус №13 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, харьковских дивизий, харьков
 
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