Велогонка ко Дню Конституции: где перекроют движение

Движение транспорта по бул. Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Московского до ул. Академика Филиппова, будет запрещено с 10:00 до 14:30 28 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением велогонки, посвященной Дню Независимости Украины.
Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. Лучше нарисуйте или напишите что-либо – сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков.
В этот день ООН предлагает бороться с употреблением наркотических средств и поддерживать жертв пыток.
влажн.:
давл.:
ветер: