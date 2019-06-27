27.06.2019 12:01

Площадь Свободы на несколько дней частично закроют для движения

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Свободы - ул. Сумская до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, будет запрещено с 14:00 27 июня до 10:00 1 июля.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на пл. Свободы подготовки и концерта группы «Океан Эльзы».



Движение будет организовано по правой стороне пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.