Площадь Свободы на несколько дней частично закроют для движения

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Свободы - ул. Сумская до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, будет запрещено с 14:00 27 июня до 10:00 1 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на пл. Свободы подготовки и концерта группы «Океан Эльзы».
Движение будет организовано по правой стороне пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
В Харькове будет парить перед дождем, а по области синоптики уже обещают небольшой кратковременный дождь днем, местами с грозой.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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