Главная Новости Дороги и транспорт Площадь Свободы на несколько дней частично закроют для движения
27.06.2019  12:01   

Площадь Свободы на несколько дней частично закроют для движения

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Свободы - ул. Сумская до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, будет запрещено с 14:00 27 июня до 10:00 1 июля.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на пл. Свободы подготовки и концерта группы «Океан Эльзы».

Движение будет организовано по правой стороне пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Источник:   ХГС
 Тэги:  площадь, перекрытие, харьков, свободы, движение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.06 Дороги и транспорт На площади Свободы будет полностью закрыто движение транспорта 03.06 Общество На площади Свободы одновременно выступили 4 тысячи детей (ФОТО) 26.05 Дороги и транспорт В воскресенье перекроют часть площади Свободы для выставки ретро-транспорта
 
 

Видео

В Харьковском зоопарке для медведей приготовили необычное лакомство. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 